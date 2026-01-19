Ragazzo ucciso a scuola il padre dell’assassino | Zouhair prova vergogna Chiedo scusa e perdono

In seguito alla tragica morte di un ragazzo a scuola a La Spezia, il padre dell’autore del gesto ha espresso dolore e rispetto, chiedendo scusa e perdono alla famiglia della vittima. In un messaggio pubblico, ha dichiarato di desiderare un confronto per mostrare la propria sincera contrizione. Questa vicenda solleva ancora una volta riflessioni sulla prevenzione e il supporto nelle relazioni scolastiche e familiari.

La Spezia, 19 gennaio 2026 – «Io e mia moglie chiediamo scusa e perdono alla famiglia del ragazzo, vorremmo incontrarli perché siamo veramente dispiaciuti». A parlare è Boulkhir Atif, il padre del 18enne Zouhair che venerdì scorso ha accoltellato e ucciso il compagno di scuola Abanoub Youssef nell’istituto professionale Einaudi-Chiodo della Spezia. Studente ucciso da un compagno, omicidio premeditato. La vendetta per un sms e il coltellaccio portato da casa: "Ti aggiusto io” Boulkhir, ha parlato con suo figlio? «Dopo il fatto non l’ho più visto né sentito, credo che provi vergogna e non riesca ad affrontare né me,né la madre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Spezia, il padre dell’aggressore del 18enne ucciso: “Chiedo scusa alla famiglia di Abanoud”

