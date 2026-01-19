Ragazzo di 16 anni trovato in giro con un coltello lungo 20 centimetri

Durante il fine settimana, quattro persone sono state denunciate, tra cui un ragazzo di 16 anni trovato in giro con un coltello di circa 20 centimetri. Contestualmente, sono state ritirate altre quattro patenti. L’attenzione alle normative sulla sicurezza e sulla prevenzione di comportamenti rischiosi rimane una priorità per le forze dell’ordine.

Quattro persone denunciate, tra cui un 16enne trovato con un coltello lungo 20 centimetri, e quattro patenti ritirate nel week end. É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel fine settimana lungo le strade del Vco.In particolare, a Gravellona Toce i militari della locale.

