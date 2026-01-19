Ragazzine aggrediscono una 15enne in villa comunale i genitori le difendono | Niente scuse le ha provocate

Due ragazzine hanno aggredito una 15enne nella villa comunale di Marigliano. I genitori della vittima sostengono che l’episodio sia stato provocato dalla ragazza, respingendo le scuse. L’aggressione ha causato uno stato di paura e disagio alla giovane, che ora fatica a uscire di casa e a mangiare. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sui comportamenti tra coetanei.

Inquietante episodio di violenza minorile a Marigliano. I familiari della vittima chiedono che quanto accaduto non resti senza conseguenze e che vengano accertate le responsabilità "Ora ha paura di uscire e non riesce neanche a mangiare". A parlare sono i genitori di una ragazza di 15 anni aggredita nella serata di ieri da due coetanee all’interno della villa comunale di Marigliano. La giovane era seduta sui gradini insieme a due amiche quando, poco distante, ha notato alcune ragazze litigare. Avrebbe chiesto alle amiche cosa stesse accadendo, una frase che – secondo quanto raccontato – avrebbe innescato la reazione violenta.🔗 Leggi su Napolitoday.it Niente velo a scuola per le ragazzine. La Lega: "Giusto"

Ragazzina 15enne picchiata in Villa Comunale da due coetanee: spinta dalle scale, braccio rotto e lesioni - Una ragazzina di 15 anni è stata aggredita nella villa comunale di Marigliano, in provincia di Napoli.

