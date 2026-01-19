Racconto il calcio a chi non ha pay tv

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha creato un format innovativo per raccontare il calcio senza bisogno di pay TV. Il suo talk show si distingue per ospiti che, pur tifosi, sono prima di tutto persone rispettose. Un modo sobrio e diretto per offrire analisi e opinioni sul mondo del calcio, favorendo confronto e dialogo senza eccessi o sensazionalismi.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, che ha inventato un genere nuovo di talk show: «Gli ospiti-tifosi sono maschere ma soprattutto persone che si rispettano. Il duo Crudeli-Corno era l'archetipo perfetto. Pesce è un fuoriclasse». Negli ultimi quasi trent'anni Telelombardia non è stata soltanto una televisione locale, ma un fenomeno popolare capace di raccontare il calcio come nessun altro: diretto, passionale, rumoroso, imperfetto e per questo autentico. Un calcio senza pay tv, senza filtri, fatto di tifosi, personaggi riconoscibili, discussioni accese e linguaggi che oggi sembrano appartenere a un'altra epoca.

Prima di morire a 81 anni, Eugenio Bersellini ha raccontato i 5 nomi che non ha mai perdonato.

Il vero mito di Maradona non era il calcio Diego Armando Maradona non parla di gol, trofei o stadi. Parla di suo padre. E lo fa con parole che ribaltano qualsiasi idea di mito costruito. “Il mito è sempre stato mio padre”. Poi il racconto, essenziale e potentissimo: - facebook.com facebook

Il racconto della serata al Forte Malatesta per il convegno “Investire nel calcio: valore economico, impatto sociale e sviluppo del territorio” youtu.be/LUPEoSpWFZY x.com

