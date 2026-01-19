Quello che c' è da sapere sul giorno più triste dell' anno e come uscirne indenni magari con un sorriso grazie anche alla tecnologia
Il 19 gennaio 2026, come ogni anno, si celebra il Blue Monday, considerato il giorno più triste dell’anno. Sebbene possa influire sul nostro stato d’animo, esistono strumenti e tecnologie che aiutano a affrontarlo con serenità. Conoscere questa giornata e adottare piccoli accorgimenti può fare la differenza, permettendoci di superarne gli effetti mantenendo un atteggiamento positivo e realistico.
I l 19 gennaio 2026 se vi sentirete un po’ giù di corda, sappiate che non siete soli: si tratta del Blue Monday, che cade solitamente il terzo lunedì di gennaio. Il termine è nato nel 2005 da un’idea di Cliff Arnall, uno psicologo dell’Università di Cardiff, che ha ideato una (discussa) equazione matematica. Blue Monday: è il giorno più triste dell’anno? X Leggi anche › Il Blue Monday supera i 20 anni: perché il mito del “giorno più triste dell’anno” resiste ancora oggi I fattori del malumore? Meteo grigio, debiti post-natalizi, il fallimento dei buoni propositi di Capodanno e i bassi livelli di motivazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, è spesso considerato il giorno più triste dell'anno. Dopo le festività e con le giornate ancora corte e grigie, molti cercano modi per migliorare il proprio stato d’animo. In questo articolo, proponiamo sette soluzioni moda e stile per affrontare con serenità e trasformare questa giornata in un’occasione di leggerezza e benessere.
