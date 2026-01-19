Il 19 gennaio 2026, come ogni anno, si celebra il Blue Monday, considerato il giorno più triste dell’anno. Sebbene possa influire sul nostro stato d’animo, esistono strumenti e tecnologie che aiutano a affrontarlo con serenità. Conoscere questa giornata e adottare piccoli accorgimenti può fare la differenza, permettendoci di superarne gli effetti mantenendo un atteggiamento positivo e realistico.

I l 19 gennaio 2026 se vi sentirete un po’ giù di corda, sappiate che non siete soli: si tratta del Blue Monday, che cade solitamente il terzo lunedì di gennaio. Il termine è nato nel 2005 da un’idea di Cliff Arnall, uno psicologo dell’Università di Cardiff, che ha ideato una (discussa) equazione matematica. Blue Monday: è il giorno più triste dell’anno? X Leggi anche › Il Blue Monday supera i 20 anni: perché il mito del “giorno più triste dell’anno” resiste ancora oggi I fattori del malumore? Meteo grigio, debiti post-natalizi, il fallimento dei buoni propositi di Capodanno e i bassi livelli di motivazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quello che c'è da sapere sul "giorno più triste dell'anno" e come uscirne indenni (magari con un sorriso) grazie anche alla tecnologia

Leggi anche: Prima alla Scala 2025, tutto quello che c'è da sapere sull'evento mondano più atteso dell'anno

Blue Monday, 7 antidoti modaioli alla malinconia per trasformare il giorno più triste dell'anno nel più allegro

Il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, è spesso considerato il giorno più triste dell'anno. Dopo le festività e con le giornate ancora corte e grigie, molti cercano modi per migliorare il proprio stato d’animo. In questo articolo, proponiamo sette soluzioni moda e stile per affrontare con serenità e trasformare questa giornata in un’occasione di leggerezza e benessere.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

serie c - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 16^ giornata di una stagione ... sport.sky.it

"Bisogna imparare ad amarsi, bisogna imparare a lasciars, Bisogna imparare ad amarsi, A perdonarsi. Giorno per giorno senza sapere cosa mi aspetta... Ma voglio vedere" A "Ornella senza fine", passione e la profondità di Emma Marrone nell'interpretazione - facebook.com facebook

Giorgio Vitali: "I dirigenti dell'Inter devono sapere che merde sono i loro giocatori sul piano umano". Iachini: "Evidentemente qualcuno non è stato avvisato". Collovati: "Proprio il Genoa piange" Roberto Perrone sul "Giornale" non ha dubbi: “Si respira aria di c x.com