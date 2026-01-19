Quella volta in cui Valentino vestì un' Alfasud

Negli anni '80, Valentino, noto stilista di Voghera, collaborò con Alfa Romeo per creare una versione speciale dell’Alfasud. Questa collaborazione rappresentò un esempio di sinergia tra moda e automotive, conferendo alla berlina un tocco distintivo e raffinato. La vettura rimane un’icona di quell’epoca, simbolo di eleganza e innovazione, frutto di un’inedita interpretazione tra due mondi diversi ma complementari.

È stato uno dei protagonisti indiscussi del mondo della moda e, pur non avendo particolari affinità con i motori (anche se in molte sue campagne pubblicitarie compaiono alcune vetture di lusso), Valentino Garavani ha messo la sua firma anche su uno delle vetture più celebri degli Anni 80. Nasce dalla collaborazione fra il celebre stilista lombardo scomparso il 19 gennaio 2026 all'età di 93 anni e la casa del Biscione (oggi di proprietà del gruppo Stellantis), infatti, l'Alfa Romeo Alfasud by Valentino, un allestimento speciale realizzato in edizione limitata proposto principalmente per l'Italia e per alcuni mercati esteri selezionati (fra cui la Germania). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quella volta in cui Valentino "vestì" un'Alfasud Valentino, lo stilista che vestì le stelle del cinemaValentino, noto stilista italiano, ha costruito sin dagli anni Sessanta un forte legame tra il suo marchio e il mondo del cinema.

