Quattrocento km per truffare un'anziana al ritorno trovano la polizia | presi a Marcianise

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini, tra cui un minorenne, sono stati fermati dalla Polizia Stradale a Marcianise, nel Casertano, con l’accusa di aver truffato un’anziana di Rosciano. Dopo aver percorso circa 400 km, sono stati intercettati mentre trasportavano gioielli e denaro provenienti dalla vittima. L’intervento ha consentito di recuperare parte del bottino e di assicurare i responsabili alle autorità.

La Polizia Stradale ha bloccato nel Casertano due uomini, uno dei quali minorenne, accusati di truffa: nella loro auto gioielli e soldi portati via a una 80enne di Rosciano (Pescara).🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Si finge maresciallo per truffare un'anziana: denunciato 35enne salernitano

Leggi anche: Travestito da donna per truffare un'anziana: bloccato col complice

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.