Quattrocento km per truffare un'anziana al ritorno trovano la polizia | presi a Marcianise

Due uomini, tra cui un minorenne, sono stati fermati dalla Polizia Stradale a Marcianise, nel Casertano, con l’accusa di aver truffato un’anziana di Rosciano. Dopo aver percorso circa 400 km, sono stati intercettati mentre trasportavano gioielli e denaro provenienti dalla vittima. L’intervento ha consentito di recuperare parte del bottino e di assicurare i responsabili alle autorità.

