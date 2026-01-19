Quarticciolo il pony express della droga viaggia in bici

Nel quartiere Quarticciolo, un individuo utilizzava la bicicletta come mezzo di trasporto per consegnare sostanze stupefacenti. Attraversando le vie del rione, si dedicava a rifornire il punto di spaccio locale, adottando un metodo insolito ma efficace. L’operazione fa parte di un’indagine volta a contrastare il traffico di droga nella zona, evidenziando l’uso di mezzi di trasporto alternativi da parte dei criminali.

Aveva scelto un modo "sui generis" per trasportare la droga. Ovvero in bicicletta. Con il mezzo a due ruote, infatti, percorreva le strade del Quarticciolo per rifornire la piazza dello spaccio. I suoi viaggi sono stati notati dalle forze dell'ordine, che l'hanno arrestata. In sella alla bici c'era una romana di 34enne. La donna, come appurato dagli agenti, faceva la spola tra via Ostuni e via Cerignola. L'ultimo tragitto, però, stato bloccato prima dello scambio. Con sé aveva 330 dosi tra crack e cocaina. Per lei, nota per reati analoghi, sono scattate le manette. Questo è stato solo uno degli interventi effettuati nel quartiere.🔗 Leggi su Romatoday.it

