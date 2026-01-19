Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 19 gennaio 2026

Stasera, 19 gennaio 2026, torna su Rete 4 Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione si propone di analizzare temi di attualità e approfondire le principali questioni politiche e sociali del momento. Come di consueto, saranno presenti ospiti e interventi di esperti per offrire un quadro completo delle notizie più rilevanti. Ecco le anticipazioni sulla puntata di questa sera.

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Il tema centrale sarà la tragedia di Crans-Montana: documenti inediti sui coniugi Moretti e i principali punti critici delle indagini.

Stasera alle 21.30 con @nicolaporro su @rete4 . Vi aspettiamo! #quartarepubblica - facebook.com facebook

L'ex magistrato ticinese, ospite di «Quarta Repubblica» per parlare della tragedia di Crans-Montana, è stato protagonista di un acceso scambio di battute con il direttore del Giornale Tommaso Cerno x.com

