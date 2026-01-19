Quanto tiene Conte alla Champions? Domani si capirà

Domani si gioca una partita importante per il Napoli a Copenaghen, che potrebbe determinare il suo futuro in Champions League. Con pochi giocatori disponibili, la sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra e l’allenatore Conte. La partita rivela quanto il club tenga alla competizione europea e quali sono le aspettative per la qualificazione, in un contesto di grande pressione e attenzione.

L’Atalanta a due passi dalla qualificazione diretta. L’Inter in bilico, a rischio playoff. La Juve ha gli spareggi come obiettivo, ma chissà. Il Napoli è in pericolo. A spanne, è la situazione delle quattro italiane in Champions. Cominciamo dal fondo del nostro quartetto, dai sette punti che oggi valgono al Napoli la 23ª posizione nella classifica unica, la penultima buona per entrare nei playoff. Sulla 24ª piazza, con gli stessi punti, ma con una differenza reti peggiore per un solo gol, è seduto il Copenaghen avversario del Napoli domani sera in Danimarca. Sarà uno spareggio anticipato, è evidente, un match da dentro o fuori, anche perché la squadra di Antonio Conte, all’ultima giornata, il 28 gennaio, ospiterà il Chelsea, forse già qualificato o forse no, chissà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Neres sta continuando le terapie, domani si capirà se ci sarà contro l’Inter

David Neres sta proseguendo le terapie dopo l’infortunio subito contro la Lazio. La sua presenza nella partita contro l’Inter di domenica sera a San Siro rimane ancora incerta, in attesa di ulteriori valutazioni che saranno fatte domani. Neres ha saltato la sfida di ieri contro l’Hellas Verona, e il suo recupero sarà determinante per la scelta dell’allenatore.

Napoli si prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione, con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. La presenza di Antonio Conte come possibile nuovo allenatore solleva interrogativi sulla sua reale volontà di puntare alla massima competizione europea. La Gazzetta dello Sport approfondisce il tema, analizzando le implicazioni di questa eventuale scelta e il rischio di un’uscita prematura del Napoli dalla competizione.

