Quando partono Goggia Della Mea e le azzurre Gigante Kronplatz 2026 | orari n di pettorale tv

Il gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, si svolgerà martedì 20 gennaio sulla pista Erta di Brunico. Nove atleti italiani, tra cui Goggia, Della Mea e le altre azzurre, sono pronte a confrontarsi in questa prova. Di seguito, gli orari di gara, i numeri di pettorale e le modalità di visione in TV per seguire l’evento.

Nove italiane prenderanno parte al gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio sulla pista Erta nella località altoatesina. Classica gara infrasettimanale tra le porte larghe sulle nevi italiane, la prima manche si disputerà alle ore 10.30 mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Si tratterà della penultima gara in questa specialità prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane (Cerimonia d’Apertura il 6 febbraio). Grande attesa per il rientro in gara di Federica Brignone, che si ripresenterà al cancelletto di partenza a 292 giorni di distanza dal bruttissimo infortunio rimediato a inizio aprile in occasione dei Campionati Italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando partono Goggia, Della Mea e le azzurre, Gigante Kronplatz 2026: orari, n. di pettorale, tv Quando partono Della Mea e le azzurre nello slalom di Kranjska Gora 2026: orari, n. di pettorale, tvDella Mea e le azzurre dello slalom di Kranjska Gora 2026 sono in attesa di disputare la gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Leggi anche: Quando partono Sofia Goggia e le azzurre nel gigante di Semmering 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Coppa del Mondo Sci Femminile, SuperG Tarvisio: trionfa Aicher, Goggia salva la leadership, Robinson caduta choc - Il resoconto del Supergigante di Tarvisio: vince Aicher, spavento per Robinson. sport.virgilio.it DIRETTA LIVE - L'Italia va a caccia della terza medaglia all'Europeo di Sheffield. Dopo Gutmann e Rizzo, sono i campioni uscenti Guignard/Fabbri a puntare al podio nella gara delle coppie di danza. Gli azzurri partono dal terzo posto della rhythm dance. Minu - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.