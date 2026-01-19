Quando partono Goggia Della Mea e le azzurre Gigante Kronplatz 2026 | n di pettorale orari tv

Il gigante di Kronplatz 2026 si svolgerà martedì 20 gennaio sulla pista Erta, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nove sciatori italiane, tra cui Goggia, Della Mea e le altre azzurre, prenderanno parte alla gara. Ecco i dettagli su pettorali, orari e trasmissione televisiva per seguire questa prova importante.

Nove italiane prenderanno parte al gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio sulla pista Erta nella località altoatesina. Classica gara infrasettimanale tra le porte larghe sulle nevi italiane, la prima manche si disputerà alle ore 10.30 mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Si tratterà della penultima gara in questa specialità prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane (Cerimonia d’Apertura il 6 febbraio). Grande attesa per il rientro in gara di Federica Brignone, che si ripresenterà al cancelletto di partenza a 292 giorni di distanza dal bruttissimo infortunio rimediato a inizio aprile in occasione dei Campionati Italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it

