Quando parte Federica Brignone nel gigante di Kronplatz 2026 | orario n di pettorale tv

Federica Brignone parteciperà al gigante di Kronplatz 2026, segnando il suo ritorno alle competizioni dopo 292 giorni dall'infortunio ai Campionati Italiani. La gara si svolgerà a Kronplatz, con orario e numero di pettorale ancora da ufficializzare. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il rientro della campionessa italiana nel circuito internazionale di sci alpino.

Federica Brignone si appresta a fare il proprio ritorno in gara, a 292 giorni dal bruttissimo infortunio rimediato in occasione dei Campionati Italiani. La fuoriclasse valdostana sarà impegnata nel gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio sulla pista Erta nella località altoatesina: la Campionessa del Mondo di specialità prenderà parte alla prima manche in programma alle ore 10.30, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.30. La detentrice della Sfera di Cristallo, che su questo tracciato vinse nel 2017 e fu terza in altre due occasioni (mentre lo scorso anno non portò a termine la seconda manche), si rimetterà in gioco a meno di tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con il chiaro obiettivo di valutare concretamente la propria condizione fisica e di stilare un accurato bilancio agonistico in quella che sarà la penultima gara tra le porte larghe prima dei Giochi (sabato 24 gennaio è prevista la trasferta a Spindleruv Mlyn, Cechia) Federica Brignone è uscita dal primo sottogruppo di merito vista la prolungata assenza agonistica e dunque ha dovuto pescare un pettorale tra 8 e 15: per l’occasione il sorteggio le ha portato in dote il numero 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

