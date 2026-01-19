Quando parte Anna Trocker gigante di Kronplatz 2026 | n di pettorale orario esatto tv
Anna Trocker, con il pettorale numero 12, prenderà il via alle ore 10:00 nella gara di slalom gigante di Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La competizione sarà trasmessa in diretta sulla televisione nazionale. L’evento rappresenta un momento importante del circuito, con atlete di alto livello pronte a confrontarsi sulla celebre pista italiana.
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per il tradizionale appuntamento con lo slalom gigante di Kronplatz. La gara inizierà alle ore 10:30 con il via della prima manche, mentre la seconda prova scatterà alle 13:30. Tra i motivi di interesse di una giornata speciale per il ritorno alle gare di Federica Brignone, ci sarà la terza presenza nel circuito maggiore di Anna Trocker. La giovanissima azzurra, classe 2008, si ripresenta ai nastri di partenza con la voglia di perfezionare quanto ha solamente sfiorato nel giorno del suo debutto a Semmering, la qualificazione alla seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando parte Anna Trocker nel gigante di Kronplatz 2026: orario, n. di pettorale, tvAnna Trocker prenderà parte allo slalom gigante di Kronplatz 2026, una delle tappe più attese della Coppa del Mondo femminile di sci alpino.
Leggi anche: Quando parte Federica Brignone, gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale, orario esatto, tv
Quando parte Anna Trocker oggi, slalom Nor-Am St-Sauveur 2026: orario, n. di pettorale, tv - Anna Trocker sarà tra le protagoniste quest'oggi nello slalom di Mont Saint- oasport.it
Ci ha lasciate improvvisamente Anna Maria Zucca, presidente del Centro Antiviolenza E.M.M.A. di Torino, associazione che ha contribuito a fondare D.i.Re. Anna ha fatto parte del direttivo per molti anni, portando competenza, visione politica e un impegno co - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.