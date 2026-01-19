Il Carnevale del 2026 si svolgerà tra febbraio e marzo, con date variabili a seconda delle località. La data ufficiale di inizio è il giovedì grasso, il 12 febbraio, mentre il periodo di celebrazione si concluderà con Martedì grasso, il 17 febbraio. Questo periodo rappresenta un’occasione per partecipare a tradizioni, sfilate e eventi che caratterizzano le diverse regioni italiane.

Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. Come ogni anno, la data del Carnevale varia in base al calendario liturgico, essendo legata alla Pasqua. Le date principali del Carnevale 2026. Nel 2026 la Pasqua cade il 5 aprile, e di conseguenza il periodo di Carnevale si colloca tra febbraio e inizio marzo. Le due date più importanti da segnare sono: Giovedì Grasso: 12 febbraio 2026. Martedì Grasso: 17 febbraio 2026. Il Martedì Grasso rappresenta il culmine del Carnevale ed è l’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima, che comincia con il Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio 2026).🔗 Leggi su Funweek.it

Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce

Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce

