Qualiano segna un passo storico nei trasporti pubblici | arriva l’ANM

Qualiano compie un importante passo avanti nei servizi di trasporto pubblico con l’introduzione della linea gestita da ANM. Per la prima volta, il collegamento tra la città e l’Ospedale Cardarelli diventa realtà, offrendo maggior comodità a studenti, lavoratori e famiglie. Questa novità rappresenta un miglioramento significativo nella mobilità locale, contribuendo a facilitare gli spostamenti quotidiani e a rafforzare l’accessibilità alle strutture sanitarie.

Per la prima volta ANM collega Qualiano all’Ospedale Cardarelli: una svolta per studenti, lavoratori e famiglie. Da quando questa amministrazione si è insediata, continuano ad arrivare risultati concreti. Oggi Qualiano compie un passo storico sul fronte dei trasporti pubblici: per la prima volta in città arriva l’ ANM. Dal 16 gennaio è stata attivata in via sperimentale la linea scolastica 165Q, che collega Qualiano con l’ Ospedale Cardarelli. Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì, attraversando punti strategici della città metropolitana: dai poli ospedalieri alle aree universitarie, fino ai principali nodi di interscambio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I trasporti di Napoli restano pubblici: in proroga ad Anm per 6 mesi, poi affidamento fino al 2031

Il Comune di Napoli ha deciso di prorogare di sei mesi l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ad Anm, mantenendo la gestione pubblica. Contestualmente, si avvia un percorso di affidamento a lungo termine, con una concessione prevista fino al 2031. Questa decisione mira a garantire continuità e stabilità nel servizio di trasporto della città, in attesa di eventuali future modifiche o gare pubbliche.

Trasporti pubblici, la carica dei privati sui bus in Campania, ma a Napoli resta Anm per altri 6 anni

In Campania, i trasporti pubblici vedono una maggiore presenza di operatori privati, mentre a Napoli si conferma il ruolo di Anm con un affidamento in house di altri sei anni. La questione degli stipendi rimane un tema aperto, mentre le gare regionali per i servizi di autobus sono ancora in corso dopo quasi un decennio. La situazione riflette le sfide di un settore in evoluzione e in attesa di soluzioni definitive.

