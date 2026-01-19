quali bonus si possono chiedere nel 2026 e quali spariscono per sempre

Nel 2026, i cittadini potranno accedere a vari bonus e agevolazioni previste dalla normativa vigente, con alcune conferme rispetto agli anni precedenti e nuove opportunità. Tuttavia, alcune misure verranno eliminate, modificando il panorama degli aiuti disponibili. In questa guida, analizzeremo quali bonus sono ancora accessibili e quali, invece, spariranno definitivamente, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per le famiglie e i cittadini.

Il panorama degli aiuti statali alle famiglie si rinnova anche per il 2026, con un mix di conferme, importanti novità e alcune significative uscite di scena. Assoutenti ha realizzato una guida pratica per orientarsi tra i principali bonus previsti per il prossimo anno. La guida chiarisce requisiti, importi e modalità di richiesta. Ecco una panoramica completa per non perdere i benefici a cui si ha diritto. Confermati i bonus sociali per energia elettrica e gas. Tra le misure che continuano a sostenere gli italiani in difficoltà spiccano i bonus per energia elettrica e gas. L'importo varia in base ai componenti del nucleo familiare.

Il sistema degli aiuti cambia pelle: un riepilogo chiaro per non perdersi e per capire quali sconti restano nel portafoglio, quali cambiano regole e quali spariscono definitivamente

Con l’arrivo del 2026, il sistema degli aiuti statali subisce importanti modifiche. La nuova Legge di Bilancio ha infatti rivisto la mappa dei Bonus, eliminandone alcuni, ridisegnandone altri e restringendo i benefici a chi ne ha realmente bisogno. In questo riepilogo, troverai una guida chiara per capire quali sconti rimangono, quali cambiano e quali sono stati eliminati, per orientarti facilmente tra le nuove regole.

