QS | Arsenal fortino Chivu con la ThuLa Milan salto da scudetto

L'articolo analizza le sfide delle squadre italiane in vista delle competizioni europee e nazionali. Ricorda l'importanza di affrontare le avversarie più forti per raggiungere obiettivi ambiziosi. Tra Arsenal e Milan, emerge la necessità di consolidare la propria solidità e continuità, elementi fondamentali per competere ai massimi livelli. Un percorso che richiede maturità, strategia e determinazione, per trasformare le potenzialità in risultati concreti.

Sarà una prova di maturità, forse anche qualcosa di più. Perché per vincere davvero, prima o poi, bisogna guardare in faccia le squadre migliori. E l’ Inter lo farà contro l’ Arsenal, avversario solido, organizzato, difficile da scardinare. Un fortino, come lo definisce la prima pagina del QS. Per la sfida di Champions, Cristian Chivu si affida alle sue certezze: davanti tocca ancora alla ThuLa, con Marcus Thuram e Lautaro Martinez chiamati a guidare l’assalto nerazzurro. A gara in corso, però, non mancano le alternative: Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny rappresentano carte importanti dalla panchina per cambiare ritmo e soluzioni offensive nella ripresa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

