Dmitriev, inviato speciale di Putin, si recherà a Davos questa settimana per incontri con rappresentanti di diverse delegazioni, tra cui quella degli Stati Uniti. La visita si inserisce nel quadro delle attività diplomatiche e delle discussioni internazionali in corso, senza specifici dettagli pubblici sugli argomenti trattati. L'evento si svolge in un contesto di dialogo multilaterale, evidenziando l'importanza di mantenere canali di comunicazione aperti tra le parti coinvolte.

MOSCOW, Jan 19 (Reuters) - Russian President Vladimir Putin’s special envoy Kirill Dmitriev will travel to the Swiss resort of Davos this week and hold meetings with members of the U.S. delegation on the sidelines of the World Economic Forum, two sources with knowledge of the visit told Reuters on condition of anonymity. Ukraine’s top negotiator Rustem Umerov said on Sunday that talks with U.S. officials on a resolution of the nearly four-year-old war with Russia would continue at the World Economic Forum (WEF) this week. Trump will attend this year’s annual meeting in person, after addressing the gathering by video link last year. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Putin’s special envoy Dmitriev to travel to Davos, meet members of U.S. delegation, sources say

Ucraina: Dmitriev, 'sostenitori guerra nel panico dopo telefonata Putin-Trump'

Dopo la recente telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, i sostenitori della guerra in Ucraina hanno manifestato preoccupazione e incertezza. Questa comunicazione tra i due leader ha suscitato reazioni diverse, alimentando tensioni e incertezza sulla possibile evoluzione della situazione internazionale. La notizia evidenzia come gli sviluppi diplomatici influenzino gli scenari geopolitici e le posizioni degli attori coinvolti.

Leggi anche: Witkoff, Kushner e Dmitriev passeggiano nella Piazza Rossa di Mosca prima di incontrare Putin

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Putin’s special envoy Dmitriev to travel to Davos, meet members of U.S. delegation, sources say - Russian ?President Vladimir Putin's special envoy Kirill Dmitriev will travel to ?the Swiss resort of Davos this week and hold ?meetings with members of the U. thestar.com.my