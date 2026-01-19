Putin rito nell’acqua gelida per Epifania

Vladimir Putin ha partecipato al tradizionale rito dell’Epifania ortodossa, immergendosi in acqua gelida. L’evento, radicato nella cultura russa, rappresenta una celebrazione religiosa e spirituale. La pratica, praticata da molti credenti, simboleggia la purificazione e il rinnovo. La partecipazione del presidente sottolinea l’importanza di questa tradizione nel contesto culturale e religioso della Russia.

Vladimir Putin sfida l'acqua gelida e si immerge per il tradizionale rito dell'Epifania ortodossa. Il presidente russo, come mostra un video diffuso dai media locali, davanti a telecamere e fotografi ha partecipato al rito. In costume azzurro, Putin è entrato nella vasca davanti ad una croce di ghiaccio.

Lago di Ginevra, bagno nell'acqua gelida come terapia

Il Lago di Ginevra, in Svizzera, sta attirando sempre più persone interessate ai benefici del bagno in acque fredde. Questa pratica, adottata sia dai residenti che dai visitatori, viene considerata una forma di terapia naturale per rinvigorire il corpo e favorire il benessere. Un’esperienza che, seppur impegnativa, offre un’opportunità di rinnovamento fisico e mentale.

Salvataggio sul lungolago di Como, “un gesto che onora Torremaggiore” Salvatore Samale si tuffa nell'acqua gelida per soccorrere una persona

Un gesto di grande coraggio e solidarietà si è verificato sul lungolago di Como, dove Salvatore Samale ha rischiato la propria incolumità per soccorrere una persona in difficoltà. L’azione, encomiabile e disinteressata, è stata riconosciuta ufficialmente dall’Amministrazione di Torremaggiore, che ha espresso gratitudine per l’atto di umanità compiuto dal nostro concittadino in un momento di grave pericolo.

