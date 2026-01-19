Punti Mezzolara piccola battuta d’arresto

I punti Mezzolara subiscono una lieve battuta d’arresto, riducendo il vantaggio sulla seconda in classifica. La capolista ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Fratta Terme, mentre l’Ars et Labor Ferrara ha vinto 2-1 contro il Massa Lombarda, accorciando le distanze a due punti. La corsa al vertice continua a restare aperta, con entrambe le squadre impegnate a mantenere alta la concentrazione.

Si è ridotto di due punti il vantaggio della capolista Mezzolara sull’Ars et Labor Ferrara. Il team di Nicola Zecchi non è infatti riuscito ad andare oltre l’1-1 (peraltro ottenuto in rimonta) sul campo del Fratta Terme mentre l’ex Spal ha espugnato 2-1 il terreno di gioco del Massa Lombarda e si è portato così a due sole lunghezze dal team budriese. Alle spalle delle due ‘regine’ del girone B sta continuando a stupire il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli che, grazie all’ennesima vittoria (3-0 casalingo al Pietracuta), si trova ora al terzo posto solitario in classifica a -6 dalla capolista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

