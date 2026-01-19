Pullman si ribalta lunga la Fondo Valle Isclero | ferito il conducente

Nella serata di ieri, sulla Fondovalle Isclero al chilometro 12 nel territorio di Dugenta, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pullman. Il veicolo si è ribaltato, causando il ferimento del conducente. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha subito preso in carico la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifica, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del conducente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura ed apprensione nella serata d ieri sulla Fondovalle Isclero al chilometro 12 nel territorio di Dugenta. Un pullman delle autolinee extraurbane che viaggiava in direzione Caserta si è ribaltato, per cause in corso d accertamento da parte degli agenti del Commissariato di Telese Terme, ostruendo metà della carreggiata. Fortunatamente nel pullman era presente solo il conducente che è rimasto ferito ma a quanto sembra in misura non grave. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme per estrarre dalle lamiere contorte del pesante mezzo l’autista che successivamente è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pullman si ribalta lunga la Fondo Valle Isclero: ferito il conducente Lavori lungo la Fondo Valle Isclero: scatta il senso unico alternato

Da mercoledì 10 dicembre, lungo la strada statale 265VAR "Fondo Valle Isclero" in provincia di Benevento, sono iniziati lavori di nuova pavimentazione. Per garantire la sicurezza, è stato istituito un senso unico alternato. L'intervento, di breve durata, mira a migliorare le condizioni della strada e a ridurre i disagi per gli automobilisti. Leggi anche: Dugenta, il Comune sollecita Anas: "Intervento urgente per la messa in sicurezza della Fondo Valle Isclero"

