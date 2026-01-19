Pulizie ospedale di Terni replica dell' azienda Dussmann Service | Le problematiche sono state tempestivamente affrontate

Dussmann Service, azienda incaricata delle pulizie presso l'ospedale di Terni, risponde alle recenti dichiarazioni di Flaica Cub Umbra. L'azienda precisa che le problematiche sollevate sono state affrontate tempestivamente e che si impegna a garantire standard elevati di sicurezza e condizioni lavorative adeguate. La collaborazione con le istituzioni e le rappresentanze sindacali prosegue con l’obiettivo di mantenere un servizio efficiente e di qualità.

Replica e precisazioni dell'azienda Dussmann Service in merito all'articolo "Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell'ospedale: “Intollerabile l'insicurezza e incertezza salariale dei lavoratori”------------------- "In relazione alle notizie apparse su alcuni.🔗 Leggi su Ternitoday.it Vertenza Dussmann Service, il sindaco Mastella: “Tutelare livelli occupazionali”

Il sindaco Mastella esprime preoccupazione per la vertenza Dussmann Service, coinvolgendo i lavoratori della pulizia presso la stazione ferroviaria di Benevento. Nel suo intervento, sottolinea l'importanza di tutelare i livelli occupazionali e garantire la stabilità dei posti di lavoro in un contesto di incertezza. Leggi anche: Ospedale di Terni, rinnovo delle Strutture complesse vacanti: “Solidità organizzativa e crescita dell’azienda” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Terni.Il parcheggio dell'ospedale tra buche, dossi e abusivi - Il parcheggio che serve l'ospedale Santa Maria, di proprietà dell'Usl, ed uno stato degrado assoluto, un terreno non asfaltato, tra buche ... ilmessaggero.it

Si ricercano profili di addetti/e alle pulizie per la sede dell'Ospedale Gemelli. Orario part-time su turni, da lunedì a sabato. Inviare il proprio CV a personale@eraclya,it Nell'oggetto della mail specificare: PULIZIE GEMELLI Il presente annuncio è rivolto a facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.