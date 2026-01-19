Pulizie delle strade è il turno di Albignasego

Il 22 gennaio 2026, Albignasego avvia il suo primo appuntamento dell’anno con le “Pulizie Intensive”. Questa iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con AcegasApsAmga, mira a mantenere e migliorare la pulizia delle strade della città. Un momento importante per sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura del territorio e promuovere un ambiente più ordinato e vivibile per tutti.

Il programma prevede interventi mirati e approfonditi che, nel corso dell’anno, interesseranno diverse strade del territorio. Si riparte giovedì prossimo Il programma prevede interventi mirati e approfonditi che, nel corso dell’anno, interesseranno diverse strade del territorio. Il prossimo appuntamento di giovedì 22 gennaio si concentrerà su via 16 marzo, largo degli Obizzi e viale Cavour. L’intervento sarà attivo nelle vie menzionate con uomini e mezzi fin dalle prime luci del mattino. Si inizierà con lo spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione (es. nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

