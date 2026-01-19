Psicologo a scuola Valditara | Cinque sedute gratuite agli studenti che lo richiedono Ci sarà un’app dedicata

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato l’attivazione di un servizio di supporto psicologico gratuito per gli studenti, con cinque sedute disponibili su richiesta. Inoltre, sarà creata un’app dedicata per facilitare l’accesso ai servizi. Questa iniziativa mira a offrire un sostegno concreto ai giovani, affrontando le sfide legate all’uso dei social media e ai comportamenti estremi tra gli studenti.

“Dobbiamo capire l’incidenza dei social: è un fenomeno mondiale che può scatenare odio e violenza” – ha affermato. Tra gli esempi più gravi, il ministro – scrive Ansa – ha citato il caso delle cosiddette “sfide estreme” che circolano online: “Com’è pensabile che dei ragazzi vengano spinti a gettarsi benzina addosso e a darsi fuoco o, come purtroppo è accaduto, ad arrivare al suicidio per rispondere a una sfida social?”. Su questo “fatto drammatico“, dice il ministro, occorre riflettere. Nel suo intervento, Valditara ha toccato anche il tema del benessere psicologico degli studenti, annunciando l’avvio di una collaborazione con l’Ordine degli psicologi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: "Questa scuola ci reprime": a Roma lo sciopero degli studenti. Bruciata la foto di Valditara

Valditara a tutto campo da Bari: le risposte del Ministro su maturità, app per lo psicologo, aumenti medi complessivi di 416 euro per i docenti dal 2019 al 2025-2027Il ministro Giuseppe Valditara interviene a Bari per aggiornare su temi scolastici e salariali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Valditara agli studenti: arriva l'app per lo psicologo a scuola - L'educazione sessuale in classe, i metodi educativi, l'orientamento, lo psicologo a scuola, la riforma dell'esame di maturità, gli stipendi dei docenti. italiaoggi.it