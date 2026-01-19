Psicologo a scuola dovrebbe presente sempre e per tutti Lettera al Ministro

Gentile Ministro Valditara, sono Pizzarelli Vittoria, docente di sostegno con tre anni di servizio presso una scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Foggia. Ritengo che la presenza di uno psicologo a scuola sia fondamentale per il benessere degli studenti e per un supporto adeguato a tutto il personale scolastico. Con questa lettera desidero sottolineare l’importanza di garantire accesso a servizi psicologici per tutti gli studenti, a beneficio di un ambiente educativo più inclusivo e sereno.

Gentile Ministro Valditara, mi chiamo Pizzarelli Vittoria, sono docente di sostegno al terzo anno di servizio presso una scuola secondaria di II grado della provincia di Foggia. Il mio percorso di studi è strettamente inerente alla psicopedagogia, ambito che rappresenta per me non solo una formazione accademica, ma una lentequotidiana attraverso la quale osservo, ascolto e accompagno i ragazzi nel loro percorso di crescita.

