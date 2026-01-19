A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, le elezioni provinciali si avvicinano rapidamente. In questo contesto, il ruolo di Cacciano come segretario PD si concentra sulla necessità di unire le forze del centrosinistra. Un momento cruciale per definire strategie e alleanze, per garantire una candidatura coesa e rappresentativa del territorio. La sfida è mettere insieme le diverse sensibilità politiche in vista di un voto importante per il futuro locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Le Elezioni provinciali sono quasi alle porte, mancano meno di tre settimane alla presentazione delle liste e i partiti sono in fermento. Nelle ultime ore Giovanni Cacciano, segretario del Partito Democratico ancora per pochi giorni, avrebbe contattato tutti gli attori del cosiddetto campo largo. Convocazione fissata per questa sera, sede provinciale del PD. Sul tavolo, le prossime Elezioni Provinciali. Un tentativo estremo. L’ultimo atto prima del passaggio di consegne a Filomena Marcantonio. Obiettivo dichiarato: ricomporre il centrosinistra ‘anti-mastelliano’. Obiettivo legittimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provinciali, l’ultimo atto di Cacciano da segretario PD: mettere insieme il centrosinistra

Leggi anche: Regionali, Cacciano (Pd): centrosinistra in crescita costante, Pd primo partito

Leggi anche: Regionali, Cacciano: “Centrosinistra in crescita costante, il Pd primo partito”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Finali provinciali campionato italiano darts FIDART: la squadra dei PIRATES raggiunge il podio posizionandosi al 3° posto nella categoria MASTER. La squadra dei THE DUCKS lotta fino all'ultimo game, arrivando al 4° posto nella categoria ELITE. Due ottime facebook