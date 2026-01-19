Prosegue l' allerta meteo a Messina martedì in rosso quasi tutta la provincia

L'allerta meteo a Messina rimane in vigore anche per martedì, con la maggior parte della provincia ancora sotto codice rosso. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino, confermando le misure di sicurezza già in atto fino alle ore 24:00 di domani, 20 gennaio. La situazione rimane sotto osservazione a causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare nelle zone più colpite dall'evento atmosferico.

Allerta meteo in Sicilia Allerta meteo Sicilia maltempo Mareggiate, venti, grandine e temporali. A provocare l'allerta meteo è l'arrivo del ciclone Harry, che provocherà venti fino a 120 km/h e forti mareggiate soprattutto sul settore ionico e sulle Isole maggiori.