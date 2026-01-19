Pronostico Olympiakos-Bayer Leverkusen | così si esce dalla crisi

L'incontro tra Olympiakos e Bayer Leverkusen, valido per la settima giornata della fase a gironi di Champions League, si svolgerà martedì alle 21. In questa partita si cerca una risposta alla recente crisi di risultati di entrambe le squadre. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostico e dettagli sulla diretta televisiva.

Olympiakos-Bayer Leverkusen è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due sconfitte di fila in campionato per il Leverkusen hanno aperto la crisi. Una squadra che non ha iniziato bene da nessuna parte e che si ritrova pure a lottare per entrare nei playoff di Champions League. Ma ci sono dei numeri che vengono in aiuto ai tedeschi per questa partita. In un colpo solo possono spazzare via quasi tutti i problemi. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

