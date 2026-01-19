L'incontro tra Inter e Arsenal, valido per la settima giornata della fase a gironi di Champions League, si svolgerà martedì alle 21. In questa pagina troverai informazioni sulla diretta TV, le probabili formazioni e un'analisi del pronostico, offrendo un quadro chiaro e dettagliato per gli appassionati di calcio.

Inter-Arsenal è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non ha mai subito tre sconfitte di fila, l’Inter, nella prima fase di Champions League. E la squadra di Chivu, che viene da due debacle – Atletico Madrid e Liverpool, entrambe immeritate – cerca dei punti fondamentali per rimanere tra le prime otto e non fare gli spareggi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’Arsenal, primo in classifica in Premier League e primo in questo raggruppamento, è sicuro ormai di andare direttamente agli ottavi con i suoi 18 punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Inter-Arsenal: il finale che piace a tutti

Leggi anche: Pronostico Chelsea-Arsenal: tutti aggrappati a Maresca

Leggi anche: Carlos è il jolly che piace a tutti: "Tutti pensano che si vinca sempre 5-0..."

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Pronostico Inter-Arsenal: il finale che piace a tutti - Arsenal è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it