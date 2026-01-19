Pronostico e quote Hugo Gaston – Jannik Sinner Australian Open 20-01-2026

Il 20 gennaio 2026 si apre il match tra Hugo Gaston e Jannik Sinner, nel primo turno degli Australian Open. Sinner, testa di serie numero 2 e vincitore delle ultime due edizioni, debutta sul campo principale della Rod Laver Arena intorno alle 09:00 italiane. Ecco le previsioni e le quote aggiornate per questa sfida, che segna l’ingresso ufficiale del campione nel torneo.

Debutta finalmente nel torneo il vincitore delle ultime due edizioni Jannik Sinner, testa di serie numero 2, che aprirà il programma serale sulla Rod Laver Arena, dunque intorno alle ore 09:00 italiane, contro Hugo Gaston. L’azzurro ha giocato solo una ricca esibizione nel 2026, persa contro il grande rivale Alcaraz, mentre il francese ha fallito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Hugo Gaston: età, ranking e carriera dell’avversario di Sinner agli Australian Open 2026

Hugo Gaston, tennista francese nato nel 2000, è attualmente classificato al numero 94 del ranking ATP. Con una carriera caratterizzata da talento e determinazione, affronta Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open 2026. L’incontro si svolgerà nella notte italiana tra il 18 e il 19 gennaio a Melbourne, offrendo un confronto tra un giovane talento emergente e una delle prime teste di serie dello Slam.

