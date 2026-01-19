Pronostico e quote Giovanni Mpetshi Perricard – Sebastian Baez Australian Open 20-01-2026

Il match tra Giovanni Mpetshi Perricard e Sebastian Baez si svolgerà intorno alle 02:30 italiane sul campo numero 5 degli Australian Open. Due tennisti con stili e caratteristiche differenti si affrontano in un incontro che promette interesse per gli appassionati, offrendo un confronto tra un giovane emergente e un atleta più esperto. Ecco le previsioni e le quote aggiornate per questa sfida in programma il 20 gennaio 2026.

Giovanni Mpetshi Perricard e Sebastian Baez scenderanno in campo intorno alle 02:30 italiane sul campo numero 5 per dare vita a una sfida davvero interessante tra due giocatori che difficilmente potrebbero essere più diversi. Potentissimo, specie al servizio, il francese, mobilissimo invece l’argentino, che è un peso leggero in grado di coprire il campo benissimo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico e quote Giovanni Mpetshi Perricard – Jakub Mensik, Auckland 15-01-2026

Il match tra Giovanni Mpetshi Perricard e Jakub Mensik si svolgerà a Auckland il 15 gennaio 2026, nel quarto di finale del torneo neozelandese. Entrambi i giocatori si preparano a confrontarsi in una sfida importante, con pronostici e quote che riflettono l’equilibrio tra i due atleti. Questa partita rappresenta un'occasione significativa per avanzare nel torneo e mettere in mostra le proprie capacità sulla superficie australiana.

Pronostico e quote Hugo Gaston – Jannik Sinner, Australian Open 20-01-2026

Il 20 gennaio 2026 si apre il match tra Hugo Gaston e Jannik Sinner, nel primo turno degli Australian Open. Sinner, testa di serie numero 2 e vincitore delle ultime due edizioni, debutta sul campo principale della Rod Laver Arena intorno alle 09:00 italiane. Ecco le previsioni e le quote aggiornate per questa sfida, che segna l’ingresso ufficiale del campione nel torneo.

