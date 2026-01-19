Pronostico Brighton-Bournemouth la difesa balla troppo | numeri pazzeschi

L'incontro tra Brighton e Bournemouth, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si disputerà lunedì alle 21:00. Analizzando i dati recenti, le difese delle due squadre mostrano criticità evidenti, con numeri che suggeriscono una partita aperta e con molte occasioni da rete. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico e tutte le informazioni utili per seguire l’appuntamento.

Brighton-Bournemouth è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Si sfidano due club appartenenti a due città geograficamente molto vicine, entrambe situate sulla costa meridionale dell’Inghilterra, Brighton e Bournemouth. Aria di derby, dunque, nel posticipo della ventiduesima giornata di Premier League. Seagulls e Cherries peraltro non sono neanche troppo distanti in classifica. Nessuna delle due è coinvolta nella lotta per non retrocedere e, pur essendo rispettivamente undicesima e quindicesima, separate da tre lunghezze, non sono lontanissime dalla zona Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

