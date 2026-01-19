Promozione Lo Jolo scivola in trasferta Niente da fare con il Pietrasanta

Da sport.quotidiano.net 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Jolo affronta la trasferta a Pietrasanta, dove si conclude con una sconfitta per 2-0. La partita si è giocata con le formazioni di Gega, Szabo, Laucci e altri, con cambi nel corso del secondo tempo. Una sfida che evidenzia le difficoltà della squadra in questa occasione, senza alterare il percorso complessivo della stagione.

Pietrasanta 2 Jolo 0 PIETRASANTA: Gega, Szabo, Laucci, Granaiolo, Bartoli, Isola, Maggi, Conti, Remedi, Ricci, Aquilante (70’ Mancini). A disp.:Pucciarelli, Ferrari, Fioretti, Della Pina, Moriconi, Sessa, Mansili, Ceciarini. All.:Tocchini. JOLO: Cuorvo, Marchio, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Rossi, Medini (46’ Robi) Tomberli, Verdi, Rozzi. A disp.:Giusti, Torcasso, Peschi, Sforzi, D’Agati, Borghi, Vannini, Lo Iacono. All.: Ambrosio. Arbitro: Andrea Poggianti di Livorno, coadiuvato da Giacomo Di Legge di Pisa e Daniele Panighini di Carrara. Reti: 25’ Granaiola (rig.) 92’ Mancini. Note: espulsi al 93’ Tomberli e Bartoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione lo jolo scivola in trasferta niente da fare con il pietrasanta

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Lo Jolo scivola in trasferta. Niente da fare con il Pietrasanta

Leggi anche: Promozione. C’è Lampo Meridien-Pietrasanta. Casalguidi al Barni con lo Jolo

Leggi anche: Promozione Il Pietrasanta scivola a -11 dalla vetta. Il Forte manda via Yuri Papi e Federico Mengali

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Promozione. Lo Jolo va a trovare il Cubino. Pomponio: "Sfida impegnativa» - Una "partita perfetta", per riscattare la sconfitta in Coppa Italia di qualche mese fa ed allungare ulteriormente la striscia di quattro risultati utili consecutivi. lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.