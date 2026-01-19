Promozione Lo Jolo scivola in trasferta Niente da fare con il Pietrasanta
Lo Jolo affronta la trasferta a Pietrasanta, dove si conclude con una sconfitta per 2-0. La partita si è giocata con le formazioni di Gega, Szabo, Laucci e altri, con cambi nel corso del secondo tempo. Una sfida che evidenzia le difficoltà della squadra in questa occasione, senza alterare il percorso complessivo della stagione.
Pietrasanta 2 Jolo 0 PIETRASANTA: Gega, Szabo, Laucci, Granaiolo, Bartoli, Isola, Maggi, Conti, Remedi, Ricci, Aquilante (70’ Mancini). A disp.:Pucciarelli, Ferrari, Fioretti, Della Pina, Moriconi, Sessa, Mansili, Ceciarini. All.:Tocchini. JOLO: Cuorvo, Marchio, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Rossi, Medini (46’ Robi) Tomberli, Verdi, Rozzi. A disp.:Giusti, Torcasso, Peschi, Sforzi, D’Agati, Borghi, Vannini, Lo Iacono. All.: Ambrosio. Arbitro: Andrea Poggianti di Livorno, coadiuvato da Giacomo Di Legge di Pisa e Daniele Panighini di Carrara. Reti: 25’ Granaiola (rig.) 92’ Mancini. Note: espulsi al 93’ Tomberli e Bartoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
