prominence agcom nuove regole per tv e radio su smart tv e decoder

Prominence Agcom introduce nuove regole per tv e radio, riguardanti l’uso di smart TV e decoder. Queste normative mirano a tutelare l’informazione di qualità e i servizi di interesse pubblico in un contesto digitale sempre più complesso. L’obiettivo è garantire trasparenza e correttezza nel funzionamento degli algoritmi e delle piattaforme, assicurando un’accessibilità equa e un’informazione affidabile per gli utenti.

Nell'attuale ecosistema digitale, dove la competizione per l'attenzione dell'utente si gioca su schermi affollati di icone e suggerimenti algoritmici, il rischio che l' informazione di qualità e i servizi di interesse pubblico finiscano nell'ombra è diventato una preoccupazione centrale per le autorità di regolamentazione. Con la recente delibera 25025CONS, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha delineato una nuova architettura per la visibilità dei media, aggiornando le regole sulla cosiddetta prominence dei servizi audiovisivi e radiofonici. Si tratta di un intervento che non si limita a una semplice revisione tecnica, ma punta a garantire che il pluralismo, la libertà di espressione e la diversità culturale rimangano pilastri accessibili a ogni cittadino, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. 🔗 Leggi su Digital-news.it

