Project Blackbird un video leak mostra l’MMO cancellato di Zenimax Online

Un video recentemente diffuso online ha portato alla luce dettagli su Project Blackbird, il progetto MMO di ZeniMax Online Studios che è stato successivamente cancellato. La presenza del footage offre uno sguardo sul lavoro che era stato avviato prima dell’interruzione del progetto, evidenziando aspetti ancora poco conosciuti di questa iniziativa mai arrivata al pubblico.

Un video trapelato in rete ha riportato sotto i riflettori Project Blackbird, l’ MMO cancellato di ZeniMax Online Studios. Il filmato, condiviso in rete senza autorizzazione, mostra circa due minuti di sequenze in-engine ed offre uno sguardo concreto su un progetto che non vedrà mai la luce. Il video ha rapidamente attirato l’attenzione della community, alimentando il dibattito sulle scelte che hanno portato alla sua cancellazione e secondo le verifiche di Tom Henderson, il materiale è autentico. Si tratta quindi di uno dei rari casi in cui è possibile osservare direttamente un gioco annullato in fase avanzata di sviluppo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

