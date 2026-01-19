Programma Sviluppo Rurale 2014–2022 | Campania oltre il 99,93% di spesa

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022 in Campania si conclude con un risultato di oltre il 99,93% di spesa effettuata. Questo dato evidenzia l’efficienza e l’impegno della regione nel gestire le risorse dedicate allo sviluppo rurale, contribuendo al progresso del settore agricolo e rurale locale. Un risultato che sottolinea l’attenzione alla corretta allocazione dei fondi e al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel periodo di programmazione.

