Programma Sviluppo Rurale 2014–2022 | Campania oltre il 99,93% di spesa
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022 in Campania si conclude con un risultato di oltre il 99,93% di spesa effettuata. Questo dato evidenzia l’efficienza e l’impegno della regione nel gestire le risorse dedicate allo sviluppo rurale, contribuendo al progresso del settore agricolo e rurale locale. Un risultato che sottolinea l’attenzione alla corretta allocazione dei fondi e al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel periodo di programmazione.
La Campania chiude il Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022 con un risultato di assoluto rilievo sul fronte della spesa pubblica. Alla data di conclusione del Programma, fissata al 31 dicembre scorso, la spesa complessiva certificata ammonta a 2.283.547.316,22 euro, collocando la Regione al di.
Coldiretti Abruzzo: "Bene il 100% di spesa dei fondi per lo Sviluppo rurale, ma quello che conta è il come"
Coldiretti Abruzzo esprime soddisfazione per il pieno utilizzo dei fondi Feasr 2014-2021, certificato dalla Regione. Tuttavia, sottolinea l’importanza di migliorare l’efficienza amministrativa, considerandola come leva strategica per favorire la crescita, accedere a nuovi mercati e supportare le imprese agricole in difficoltà. La gestione efficace delle risorse rimane fondamentale per un futuro sostenibile del settore rurale nella regione.
