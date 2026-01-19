Profilassi gratis anche ai non a rischio | Contagi ora in calo

Dal 1° gennaio, in Emilia-Romagna, la vaccinazione antinfluenzale è disponibile gratuitamente per tutti i cittadini residenti o assistiti dal sistema sanitario regionale, non solo a rischio. È possibile rivolgersi al proprio medico di base, ai pediatri di libera scelta, alle farmacie convenzionate e ai centri vaccinali AUSL. La misura mira a rafforzare la prevenzione e a contenere la diffusione dell'influenza, che ora registra un calo dei contagi.

Dal primo gennaio la Regione Emilia-Romagna ha esteso la vaccinazione antinfluenzale gratuita a tutti i cittadini residenti o assistiti dal sistema sanitario regionale; chi fosse interessato può rivolgersi al proprio medico di base o ai pediatri di libera scelta, alle farmacie convenzionate e ai centri vaccinali Ausl. "Nella nostra provincia sono state somministrate circa 115 mila dosi di vaccino antinfluenzale, di cui 70 mila a persone con più di 65 anni, fascia per la quale la vaccinazione è particolarmente raccomandata" riferisce Eufemia Bisaccia, direttrice del servizio di igiene pubblica dell’Ausl di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Profilassi gratis anche ai non a rischio: "Contagi ora in calo" Influenza K, contagi in calo apparente ma a gennaio potrebbero risalire

L'influenza stagionale ha mostrato un rallentamento dei contagi nell'ultima settimana del 2025, con circa 820 casi stimati secondo il rapporto RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia, le autorità avvertono che a gennaio potrebbe verificarsi un aumento dei contagi, mantenendo alta l'attenzione sulla situazione epidemiologica e l'importanza delle misure preventive.

