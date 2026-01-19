Produzione e vendita auto | mai così bene l' Asia come nel 2025

Nel corso dei primi nove mesi del 2025, la produzione mondiale di veicoli ha superato i 68 milioni di unità, confermando un trend positivo nel settore automobilistico. In particolare, l’Asia si distingue come il mercato con le performance più significative, evidenziando una crescita sostanziale nella produzione e vendita di auto. Questi dati riflettono un quadro di mercato in evoluzione e in buona salute, con prospettive di ulteriore sviluppo per il settore.

Che la Cina sia diventato il primo produttore mondiale di autoveicoli è ormai risaputo, però può essere interessante scoprire più nei dettagli quanto ampio sia diventato il divario con il resto del mondo e quali siano i Paesi emergenti e quelli, invece, in cui l'automotive sta dando segni importanti di declino. Il nostro viaggio nel mondo delle statistiche sulla produzione mondiale di veicoli inizia dalle macroregioni in cui è possibile suddividere il pianeta, per poi scendere all'analisi delle sole auto (definite internazionalmente "passenger car") e dei singoli Stati. I dati provengono dall'Oica, l'Organisation International des constructeures automobiles fondata nel 1919, che conta 33 Paesi membri e dispone dal 1994 di un Comitato dedicato proprio all'elaborazione delle statistiche del settore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cina, produzione e vendita di auto ai massimi storici nel 2025

Nel 2025, la Cina ha raggiunto nuovi record nella produzione e vendita di automobili, superando entrambe i 34 milioni di unità. Questo dato testimonia il consolidamento del settore automobilistico nel paese, riflettendo trend di crescita e domanda sostenuta nel mercato cinese. Un risultato che evidenzia l'importanza della Cina come protagonista nel panorama globale dell'automotive.

Stellantis sempre più giù, mai così poche auto dal 1955: solo 213mila nel 2025

Nel 2025, Stellantis in Italia ha prodotto circa 380.000 veicoli, con circa 213.000 unità dedicate alle automobili. Si tratta di una cifra che rappresenta il livello più basso di produzione automobilistica del gruppo nel paese dal 1955, evidenziando una fase di rallentamento e cambiamento nel settore. Un dato che riflette le dinamiche di mercato e le sfide attuali dell’industria automobilistica italiana.

