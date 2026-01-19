Processo Petrolini la ginecologa | Parto avvenuto ma senza lacerazioni evidenti

È ripreso in Corte d’Assise a Parma il processo a Chiara Petrolini, la studentessa 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i figli neonati. La ginecologa ha riferito che il parto è avvenuto senza evidenti lacerazioni, fornendo chiarimenti sulla salute e le condizioni cliniche della giovane al momento dell’evento.

È tornato in aula, in Corte d'Assise a Parma, il processo a Chiara Petrolini, la studentessa 22enne accusata del duplice omicidio premeditato dei figli neonati, trovati sepolti nel giardino di casa a un anno e mezzo di distanza l'uno dall'altro. Per la sesta udienza la giovane, agli arresti.

Nel contesto del processo di Chiara Petrolini, la testimonianza della ginecologa di parte evidenzia come, nel caso del primo figlio, non sia possibile escludere un decesso fetale all'interno dell'utero. La testimonianza sottolinea l'incertezza riguardo alle cause della morte, evidenziando la complessità delle diagnosi e la difficoltà nel determinare con certezza le circostanze di un eventuale parto morto.

Chiara Petrolini, a soli 21 anni, ha nascosto la gravidanza partorendo in casa. Il cadavere del bambino viene ritrovato in giardino, portando a un'indagine che ha scosso l'Italia. Attualmente è in corso, davanti alla Corte d'Assise di Parma, il processo.

