Primo giorno da assessore ai Trasporti per Raffaele Piemontese | Sul treno Foggia-Bari per capire ascoltare migliorare

Raffaele Piemontese ha compiuto il suo primo giorno da assessore ai Trasporti, iniziando con un viaggio in treno tra Foggia e Bari. A bordo del regionale delle 7:32, ha ascoltato le esigenze di studenti, lavoratori e docenti, condividendo un percorso quotidiano che rappresenta un elemento chiave del trasporto regionale. Questo gesto sottolinea l’impegno a migliorare il servizio e a comprendere le sfide degli utenti.

