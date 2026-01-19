Primo giorno da assessore ai Trasporti per Raffaele Piemontese | Sul treno Foggia-Bari per capire ascoltare migliorare
Raffaele Piemontese ha compiuto il suo primo giorno da assessore ai Trasporti, iniziando con un viaggio in treno tra Foggia e Bari. A bordo del regionale delle 7:32, ha ascoltato le esigenze di studenti, lavoratori e docenti, condividendo un percorso quotidiano che rappresenta un elemento chiave del trasporto regionale. Questo gesto sottolinea l’impegno a migliorare il servizio e a comprendere le sfide degli utenti.
Ha scelto di iniziare il lavoro prendendo il treno regionale veloce delle 7:32 da Foggia a Bari, condividendo il viaggio con studenti, impiegati, lavoratori e docenti che ogni mattina utilizzano il treno come un vero e proprio metrò regionale. Nel suo primo giorno da assessore regionale alle.🔗 Leggi su Baritoday.it
