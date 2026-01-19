Primaluna ricorda Luca Attanasio

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 16.30, la scuola dell'infanzia di Primaluna ospiterà un incontro pubblico in ricordo di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021 insieme a Vittorio Iacovacci e all’autista. L’evento intende onorare la memoria di Attanasio, evidenziando il suo impegno e il suo contributo, in un momento di riflessione collettiva sulla pace e la solidarietà internazionale.

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 16.30, la scuola dell'infanzia di Primaluna ospiterà un incontro pubblico dedicato alla memoria di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso da un commando armato in Congo il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo. A quasi cinque anni dall'agguato, la sua storia continua a interrogare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di fare piena luce sull'accaduto. L'evento – promosso dal Comune di Primaluna, dall'Associazione Amici di Luca Attanasio e dall'Associazione culturale Prospettiva 2023 – vuole ricordare un uomo che ha fatto della pace la sua missione, e tenere viva l'attenzione su una vicenda che attende ancora verità e giustizia.🔗 Leggi su Leccotoday.it Limbiate ricorda Luca Attanasio a 5 anni dall’uccisione: serata evento al Teatro ComunaleIl Comune di Limbiate celebra il ricordo di Luca Attanasio, il diplomatico originario della città ucciso in Congo nel 2021, con una serata evento al Teatro Comunale. Leggi anche: Omicidio di Luca Attanasio, spunta un nuovo testimone: “Dossier sensibile, la verità è ancora un incubo” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. DOMENICA 25 PRIMALUNA RICORDA LUCA ATTANASIO, AMBASCIATORE DI PACE - PRIMALUNA – Domenica 25 gennaio alle 16:30, la Scuola dell’Infanzia di Primaluna ospiterà un incontro pubblico dedicato alla memoria di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso da un commando ... valsassinanews.com

https://www.valsassinanews.com/2026/01/17/domenica-25-primaluna-ricorda-luca-attanasio-ambasciatore-di-pace/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.