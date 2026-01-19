La prima riunione della nuova giunta regionale pugliese, guidata da Decaro, si è svolta oggi in modo informale. Le priorità emerse riguardano l’adozione di un metodo di lavoro chiaro, la definizione di un programma condiviso e l’organizzazione dei giochi. In attesa delle ufficializzazioni delle nomine, l'incontro ha segnato l’avvio di un percorso volto a stabilire le linee guida per il mandato.

Dopo le designazioni di venerdì scorso e nell'attesa della notifica dei decreti di nomina, oggi si è riunita per la prima volta informalmente la giunta regionale pugliese guidata dal presidente Antonio Decaro. «La prima giunta informale è servita a darci un metodo - ha spiegato al termine Decaro - un'organizzazione rispetto alle deleghe degli assessori, con le competenze dei diversi dipartimenti e delle diverse sezioni. Abbiamo scelto la data in cui fare giunte settimanalmente, tutti i martedì, l'orario cambierà a seconda della presenza o meno del Consiglio regionale». Le priorità «Abbiamo affrontato i primi temi e soprattutto il programma perché tra qualche giorno - ha continuato il presidente - dovremmo presentarlo in Consiglio regionale». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Prima riunione della giunta Decaro, subito le priorità: «Metodo, programma e Giochi»

Leggi anche: Giunta, la priorità di Decaro: territori tutti rappresentati

Prima riunione per Decaro presidente: "Al lavoro su misure per ridurre le liste d'attesa"Antonio Decaro, nuovo presidente della regione Puglia, ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della sanità, con particolare attenzione alle liste d’attesa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Puglia, prima riunione per Decaro e i suoi assessori - Dopo le designazioni di venerdì scorso e nell'attesa della notifica dei decreti di nomina, oggi si è riunita per la prima volta informalmente la giunta regionale pugliese guidata da Antonio Decaro. ansa.it