Prima pagina Gazzetta dello Sport | Guarda che 9 | Milan Füllkrug entra e stende il Lecce

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, si apre con l’analisi della partita tra Milan e Lecce, focalizzandosi sull’ingresso di Füllkrug e il suo impatto sul risultato. La rassegna offre aggiornamenti sulle principali notizie di calcio, con approfondimenti sul calciomercato e le performance delle squadre. Un’occhiata completa alle novità del mondo del pallone, con attenzione ai dettagli e ai fatti più rilevanti della giornata.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 decisa, a 'San Siro', da un gol di testa del neo-entrato Niclas Füllkrug. Il tecnico Massimiliano Allegri fissa a 74 punti la quota per entrare nella prossima edizione della Champions League. In alto, sotto la testata, si parla del successo esterno (2-1) della Fiorentina sul campo del Bologna: colpo grosso in zona salvezza, una vittoria da dedicare a Rocco Commisso, Presidente del club viola scomparso due giorni fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Guarda che 9: Milan, Füllkrug entra e stende il Lecce” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Füllkrug al Milan: il 9 in più. Arriverà prima di Natale” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. “Guarda che 9”. La Gazzetta in apertura: “Testa di Fullkrug, il Milan torna a -3 dall’Inter” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport odierna è dedicata ovviamente a Niclas Fullkrug, autore del gol vittoria contro il Lecce dopo soli due minuti dal suo ingresso in campo. milannews.it

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://shop.leggo.it/edicola - facebook.com facebook

La prima pagina del 19 gennaio 2026 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.