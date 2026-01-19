Prima pagina Corriere dello Sport | Alla Max | un finale da Milan ci pensa Füllkrug

In apertura del Corriere dello Sport di oggi, si evidenzia come il Milan abbia concluso la partita con un risultato simile a quello delle recenti sfide, grazie all'intervento decisivo di Füllkrug. La prima pagina riporta le ultime notizie sul calciomercato e sulle dinamiche della squadra rossonera, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione attuale del club e sui prossimi impegni.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo (1-0) del Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. A 'San Siro' decide, al 76', un colpo di testa di Niclas Füllkrug sull'assist di Alexis Saelemaekers. In classifica, il Diavolo resta secondo, da solo, a - 3 dall'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Alla Max: un finale da Milan, ci pensa Füllkrug” Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Füllkrug a scuola da Max: oggi primo allenamento”

Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: "Milan, caccia alla punta: Füllkrug o Mateta" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Il Diavolo pressa l'Inter. Il Corriere dello Sport in apertura sui rossoneri: "Alla Max"

