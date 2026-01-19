Ecco la consueta rassegna dei gol realizzati ieri nei quattro gironi di Prima e Seconda categoria. In Prima categoria, nel girone "A", il Porcari, grazie a Menichietti e Baroncini, vince il derby contro l’Atletico Lucca che ci ha provato con Tersigni. Per le altre formazioni lucchesi sono arrivati pareggi. Il Capannori, con Martinucci, ci ha provato con il Capezzano Pianore; il Corsagna, con Pazzaglia e Battistoni, ha tentato di espugnare il campo della Fivizzanese; mentre al Piazza "55" non sono bastati Galletti e Cassettai contro il Romagnano. Nessun gol per il Montecarlo contro il Calci. Sconfitta casalinga per il Pieve Fosciana ed esterna per la Folgor Marlia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B»: tutti i gol. Un pronipote di Orrico fa vincere il Gorfigliano

