La Prima Commissione si insedia ufficialmente, dando avvio ai propri lavori. Durante questa fase, vengono presentati gli interventi dei consiglieri e definito l'Ufficio di Presidenza, segnando l'inizio delle attività della commissione e la strutturazione delle prossime iniziative.

La Prima Commissione avvia ufficialmente i lavori con l’insediamento, gli interventi dei consiglieri e la definizione dell’Ufficio di Presidenza.. Fonte foto: Consiglio Regionale Nel pomeriggio di oggi si è riunita per la prima volta la Prima Commissione del Consiglio regionale, competente in materia di affari istituzionali, affari generali, normativa elettorale, riforme, polizia locale, demanio e patrimonio della Regione. L’insediamento segna l’avvio operativo dei lavori dell’organismo, dopo l’elezione degli Uffici di presidenza avvenuta nelle scorse settimane. La seduta, presieduta da Orlandino Greco, si è aperta alle ore 13:59 con la verifica del numero legale e con la lettura del saluto istituzionale inviato dal Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Prima Commissione: insediamento e avvio ufficiale dei lavori

Insediamento Prima Commissione avvio dei lavori consiliari

L’insediamento della Prima Commissione segna l’avvio ufficiale dei lavori consiliari. Dopo l’elezione degli Uffici di presidenza, avvenuta prima della pausa natalizia, il Consiglio regionale procede con l’attuazione delle attività istituzionali. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni, che svolgono un ruolo centrale nel processo decisionale e nell’esame delle questioni di interesse pubblico.

Insediamento Terza Commissione avvio lavori su sanità

Oggi si è svolto l’insediamento della Terza Commissione, con l’avvio dei lavori su sanità e attività sociali. La Commissione proseguirà l’esame di temi rilevanti per il settore, contribuendo a un approfondimento serio e concreto delle questioni in agenda. L’insediamento si inserisce nel calendario delle commissioni consiliari, iniziato questa mattina con la Prima Commissione, e rappresenta un passo importante nel percorso di confronto e analisi delle politiche pubbliche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Al via le Commissioni, il centrodestra accelera - Da oggi a Palazzo Campanella via all’attività dei gruppi consiliari, focus su ‘ndrangheta, sanità e sviluppo. corrieredellacalabria.it

19/1 h14.30 Audizione Prima Commissione Senato “Affari Costituzionali” sulla delega al Governo per la determinazione dei LEP x.com

OGGI UAII IN AUDIZIONE PRESSO LA PRIMA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI IN SENATO SUI DDL DI CONTRASTO ALL' ANTISEMITISMO E IHRA DEFINITION. *Antisemitismo: da audizioni appello a legge bipartisan* Antisemitismo: da audizioni - facebook.com facebook