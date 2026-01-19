PRICÒ – Il cinema è giovane | la scuola diventa set e palestra emotiva con il progetto di Vicoli Corti

PRICÒ – Il cinema è giovane: la scuola diventa set con il progetto di Vicoli Corti. Un percorso che integra alfabetizzazione audiovisiva, orientamento professionale e sviluppo emotivo, offrendo ai giovani un nuovo modo di comunicare e comprendere il mondo attraverso le immagini. Un’esperienza educativa che unisce formazione e emozione, stimolando creatività e consapevolezza in modo equilibrato e significativo.

C’è un modo nuovo (e necessario) di parlare ai ragazzi: passare dalle parole alle immagini. E farlo con un metodo che unisce alfabetizzazione audiovisiva, orientamento professionale e lavoro sulle emozioni. È questa l’anima di PRICÒ – Il cinema è giovane, progetto arrivato alla terza edizione e nato come sezione scuola del festival Vicoli Corti – Cinema di Periferia. Un progetto che porta il cinema dentro la didattica. PRICÒ rientra nel Piano Nazionale che sostiene percorsi di educazione al cinema e all’audiovisivo nelle scuole, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al linguaggio cinematografico in modo strutturato. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

Al via la nuova edizione di “Pricò – Il Cinema è Giovane”: a Taranto e provincia coinvolti 2.000 studentiRiparte a Taranto e provincia la nuova edizione di “Pricò – Il Cinema è Giovane”, parte integrante del festival Vicoli Corti – Cinema di Periferia.

La scuola diventa un set cinematografico: una sala cinema e un laboratorio fotografico e video all’IISS Del Prete-Falcone di San Marzano di San GiuseppeAll’IISS Del Prete-Falcone di San Marzano di San Giuseppe, la scuola si trasforma in un set cinematografico, con una sala cinema e un laboratorio fotografico e video.

