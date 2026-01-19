Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi rappresenta un dato importante per monitorare i costi energetici. Questa informazione, aggiornata quotidianamente, permette di capire l’andamento del mercato e di gestire al meglio le proprie spese. Tenere sotto controllo il prezzo del gas è essenziale per chi desidera pianificare e ottimizzare i consumi energetici in modo consapevole.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di valutare meglio le offerte, stimare la spesa mensile e scegliere consapevolmente tra mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 19 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di Ottobre 2025, ultimo disponibile). A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie - Arera taglia del 2,3% il prezzo del gas a dicembre 2025: bollette in calo per clienti tutelati e famiglie vulnerabili. quifinanza.it Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina! Casa, a Milano il prezzo medio arriva a 6mila euro al metro quadro ilsole24ore.com/art/a-milano-p… x.com News da New York Il prezzo della metro è aumentato di nuovo: da 2,90$ a 3$ a corsa. Affidati alla tua amica a New York per organizzare al meglio la tua vacanza, sempre aggiornati su ciò che succede in città #unamicanewyork #metronewyork #viaggioane - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.