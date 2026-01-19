Previsioni Meteo Roma e Lazio – Martedì 20 Gennaio 2026

Previsioni meteo Roma e Lazio per martedì 20 gennaio 2026 indicano condizioni di tempo stabile. A Roma, il cielo sarà poco nuvoloso o velato, con temperature in lieve aumento rispetto alle prime ore della giornata. Le condizioni generali rimarranno serene, con clima generalmente freddo al mattino e temperature che si manterranno in aumento nel corso della giornata.

Roma: cielo poco nuvoloso, clima freddo al mattino e temperature in lieve aumento. La giornata di martedì 20 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da tempo stabile, con cielo poco nuvoloso o velato per gran parte della giornata. Le condizioni meteo risulteranno nel complesso favorevoli, senza precipitazioni. Il clima resterà freddo nelle prime ore del mattino, mentre nel corso del pomeriggio le temperature subiranno un lieve rialzo, mantenendosi comunque su valori invernali.?? Temperature. Minime: tra 3 e 5°C. Massime: comprese tra 12 e 14°C.? Venti. Venti deboli dai quadranti settentrionali, a tratti variabili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Previsioni meteo per martedì 20 gennaio a Modena: giornata caratterizzata da nubi sparse e schiarite, senza precipitazioni previste. La temperatura massima sarà di 6°C, con una minima di 2°C. Lo zero termico si manterrà intorno a 941 metri. Un quadro meteorologico stabile, adatto a chi pianifica le attività all’aperto o si informa sulle condizioni climatiche della giornata.

Le previsioni del meteo per Roma e Lazio indicano, per giovedì 1° gennaio 2026, un inizio anno con cielo variabile e temperature invernali. A Roma, le condizioni rimarranno stabili, caratterizzate da un clima tipicamente freddo e variabile, in linea con le caratteristiche di questo periodo dell’anno. È consigliabile pertanto prepararsi a condizioni atmosferiche che richiedono abbigliamento adeguato per un inizio di gennaio in città.

